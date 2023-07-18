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Простыня «Samsara» Черный, Евро, Сат240Пр-10
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Samsara
Беларусь
Арт. 1076658
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Основные характеристики:
Тип ткани
сатин
Состав ткани
хлопок
Основной цвет
черный, с рисунком
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72,00 р.
/шт
Доставка в
Минск
Завтра
Самовывоз из
Пункта выдачи
Завтра
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Описание товара
Характеристики
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Описание товара
Условия и сроки хранения
срок годности не ограничен, дата изготовления указана на упаковке.
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