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Про­сты­ня «Samsara» Черный, Евро, Сат240Пр-10

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Простыня «Samsara» Черный, Евро, Сат240Пр-10 #0
SamsaraБеларусьАрт. 1076658
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Основные характеристики:
Тип ткани сатин
Состав ткани хлопок
Основной цветчерный, с рисунком
72,00 р./шт
Доставка в ЗавтраСамовывоз из Завтра
Описание товара
Характеристики
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Описание товара

Условия и сроки хранения

срок годности не ограничен, дата изготовления указана на упаковке.

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