Мягкие гигиенические прокладки Naturella Classic Night Ромашка с крылышками, помогающими надежно фиксировать прокладку, на 40 % шире и обеспечивают дополнительную защиту в ночное время при обильных выделениях. Это единственные женские прокладки, содержащие Dermacrem-уникальный сухой лосьон против раздражения кожи, действие которого доказано клинически. Гигиенические прокладки толщиной 2 мм имеют аромат ромашки и желобки в форме цветка с эксклюзивной впитывающей системой, а превосходно впитывающие гелевые шарики помогают распределять и удерживать жидкость внутри, обеспечивая сухость и комфорт в течение всей ночи.