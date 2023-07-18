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КаталогКрасота, здоровьеГигиенические средстваЖенские гигиенические средства

Жен­ские ги­ги­е­ни­че­ские про­клад­ки «Naturella» Classic Camomile Night Single, 7 шт

11
✓ Цена проверена
Женские гигиенические прокладки «Naturella» Classic Camomile Night Single, 7 шт #0
NaturellaРоссияАрт. 394472
11
Основные характеристики:
Количество в упаковке, шт7
Количество капель6
Тип гигиенических прокладокклассические
КрылышкиДа
Отдушкацветочная
3,65 р./шт
3,50 р.от 4 шт
Доставка в ЗавтраСамовывоз из Сегодня
Описание товара
Характеристики
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Описание товара

Мягкие гигиенические прокладки Naturella Classic Night Ромашка с крылышками, помогающими надежно фиксировать прокладку, на 40 % шире и обеспечивают дополнительную защиту в ночное время при обильных выделениях. Это единственные женские прокладки, содержащие Dermacrem-уникальный сухой лосьон против раздражения кожи, действие которого доказано клинически. Гигиенические прокладки толщиной 2 мм имеют аромат ромашки и желобки в форме цветка с эксклюзивной впитывающей системой, а превосходно впитывающие гелевые шарики помогают распределять и удерживать жидкость внутри, обеспечивая сухость и комфорт в течение всей ночи.

Условия и сроки хранения

дата изготовления и срок годности указаны на упаковке.

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